Wie weiter bei Air Berlin?

Tausende gestrandete Passagiere, ein «Spiel mit dem Feuer»: Hat das Chaos bei Air Berlin Investoren verschreckt? Das wird sich bald zeigen. An diesem Freitag müssen die Gebote eingegangen sein.

«Der Plan ist, am 25. September die endgültige Entscheidung zu treffen», sagte Air-Berlin-Sprecher Ralf Kunkel am Donnerstag. Kurz zuvor hatte der Chef des Unternehmens, Thomas Winkelmann, noch in einem Brief an die Piloten betont: «Wir streben Lösungen im Gläubigerausschuss am 21. September an.» Sicher ist: Der Verkauf soll schnell unter Dach und Fach, denn mit der Insolvenz gingen die Buchungen zurück. Zwar gibt es einen 150-Millionen-Euro-Kredit des Bundes, der bis Ende November reichen soll. Doch das ist die Annahme von vor vier Wochen, eine aktualisierte Prognose gibt es nicht. Nach den zahlreichen Flugausfällen wegen einer Krankheitswelle der Piloten in dieser Woche dürften noch weniger Menschen der Airline vertrauen. Damit fallen Einnahmen weg und der Weg zu den Teilverkäufen wird steiniger.