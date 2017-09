Schusswaffen bei mutmaßlichem «Reichsbürger» gefunden

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei hat Waffen und Munition bei einem mutmaßlichen Anhänger der «Reichsbürger» gefunden. Dem 53-jährigen und weiteren Beschuldigten im Alter zwischen 36 und 73 Jahren wird vorgeworfen, Dekorationswaffen zu scharfen Schusswaffen umgebaut und mit diesen sowie mit vollautomatischen Maschinenpistolen und Munition gehandelt zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Gemeinsam mit der Berliner Staatsanwaltschaft und dem polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes Brandenburg sowie einem Berliner Spezialeinsatzkommando (SEK) hatten die Ermittler am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Berlin und Brandenburg sowie ein Geschäft in der Schöneberger Motzstraße durchsucht. Sie stellten mehrere scharfe Schusswaffen, mehrere tausend Schuss Munition verschiedener Kaliber sowie Werkzeug zum Umbau von Waffen sicher.