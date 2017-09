Nach Leichenfund in Neuruppin: Tatverdächtige in U-Haft

Nach dem Leichenfund im Neuruppiner Ortsteil Radensleben (Ostprignitz-Ruppin) sitzen die beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen. Eine Mordkommission hatte in der Nacht zu Dienstag einen 21-Jährigen und einen 36-Jährigen festgenommen. Der Jüngere hatte bei seiner Vernehmung nach Angaben der Staatsanwaltschaft die «gemeinschaftliche Tötung des Geschädigten» gestanden.

Nach einem Zeugenhinweis am Montag hatte die Polizei die Wohnung des 36-Jährigen durchsucht. In seiner Mülltonne, die in der Wohnung stand, fand sie die Leiche. Bei dem Opfer handelt es sich vermutlich um einen 54-Jährigen aus einer Pflegeeinrichtung in Radensleben, der seit drei Wochen vermisst wird.

Letzte Änderung: Donnerstag, 14. September 2017 08:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen