Versuch Auto mit «Atatürk»-Schriftzeichen anzuzünden

Unbekannte haben in Berlin-Gesundbrunnen versucht, ein Auto in Brand zu setzen. Wie die Polizei mitteilte, fand der 39-jährige Besitzer seinen Wagen, den er in der Putbusser Straße geparkt hatte, mit beschlagenen Scheiben vor. Im Innern des Autos hatten Unbekannte mehrere kleine Brandnester gelegt, die allerdings schon erloschen waren. Es roch stark nach Benzin, wie die Polizei mitteilte. Da das Auto auf der Heckscheibe die Aufschrift «K. Atatürk» trug, ermittelt nun der Staatsschutz.

«Wegen der Aufschrift kommt für uns eine politisch-motivierte Tat in Betracht», sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Andere Hintergründe wie beispielsweise eine Beziehungstat könnten jedoch ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) gründete 1923 die Republik Türkei und sorgte für die Trennung von Staat und Religion.

Letzte Änderung: Donnerstag, 14. September 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

