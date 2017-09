dpa

Rassismus und Identität: wichtige Themen für junge Menschen

Junge Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin fordern mehr Einsatz der Politik gegen Rassismus und Diskriminierung in der Gesellschaft. «Im Gespräch wurde immer wieder deutlich, dass jungen Leuten Identität, Toleranz und kulturelle Vielfalt wichtig sind», sagte Cihan Sinanoglu von der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD). Junge Menschen mit Migrationshintergrund konnten Politikern der Linken, Grünen, FDP, CDU und SPD bei einer Podiumsdiskussion am Mittwochabend in Berlin ihre Fragen stellen.

«Wir wollen mehr nach unserer Meinung gefragt werden. Man soll mit uns, nicht über uns reden», forderte Ceren Narin, Aktivistin bei der Jugendorganisation der TGD «Young Voice», die die Veranstaltung organisiert hatte. Die Grünen-Politikerin Canan Bayram sieht die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre als Möglichkeit, jungen Menschen eine lautere Stimme zu geben.

