Regionalligist Babelsberg will gegen NOFV klagen

Der Fußball-Regionalligist Babelsberg 03 will gegen die Ablehnung eines Widerspruchs gegen ein Verbandsurteil in Zusammenhang mit den Ausschreitungen im Spiel gegen Energie Cottbus vom 28. April klagen. «Wir werden unser Recht auf zivilem Rechtsweg einklagen», kündigte SVB-Vorstand Archibald Horlitz am Mittwoch an.

Der Verein, der sich ungerecht behandelt fühlt, war vom Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) zu 7000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Das Spiel war wegen des Abbrennens von Feuerwerk zweimal unterbrochen worden, zudem wurden Fans Nazi-Parolen skandiert und es kamn zu Ausschreitungen.

Der SVB werde laut Horlitz durch ein Urteil des Nordostdeutschen Fußballverbandes dafür bestraft, was DFB-Chef Reinhard Grindel zuletzt anlässlich der Vorkommnisse beim Länderspiel in Prag geforderte habe: Couragiertes Auftreten gegen Nazis. Ein Anhänger des SV Babelsberg hatte am 28. April Richtung Fanblock der Cottbuser, so monierte der NOFV, gerufen: «Nazischweine raus».

«Wir erkennen an, dass das Abbrennen von Pyrotechnik während des Spiels und Fehlverhalten von Fans geahndet wird. Aber wir wehren uns mit aller Kraft dagegen, dass wir den Mund halten sollen, wenn es gefordert ist. Dafür bestraft zu werden, ist ein Skandal», hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins. Durch sein Urteil mache der NOFV «rechtes Gedankengut in den Stadien solonfähig».

