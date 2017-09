Skrzybski bei Union vor Rückkehr

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin ist auf Wiedergutmachung aus. Im Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig möchten die Köpenicker der 2:3-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf einen Sieg folgen lassen - dabei hoffen sie auf die Rückkehr des Angreifers Steven Skrzybski.

Die Fehler von Düsseldorf sollen sich nicht wiederholen, als eine schwache erste Halbzeit und Konzentrationsmängel in der Schlussphase verantwortlich für die Niederlage waren. Trainer Jens Keller fordert von seiner Elf «mehr Bereitschaft» ein. «Wir müssen von der ersten Minute an bereit sein, alles zu geben», sagte Keller. «Wenn wir das schaffen, können wir gegen jeden Gegner zu gewinnen.»

Skrzybski hat seine Achillessehnenreizung überwunden. Er ist damit eine wieder eine Option für die Partie gegen die ungeschlagenen Braunschweiger. Am Sonntag in Düsseldorf war der zweifache Saisontorschütze noch schmerzlich vermisst worden. Auch Mittelfeldspieler Grischa Prömel steht nach abgelaufener Rotsperre wieder zur Verfügung. Offensivmann Kenny Prince Redondo und Innenverteidiger Marc Torrejon fallen dagegen verletzt weiter aus.

Nach drei Spielen ohne Sieg in Folge steht Union gegen die Eintracht unter Zugzwang. In der englischen Woche folgen nach der Heimbegegnung gegen Braunschweig am Dienstag das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen und am 25. September ein weiteres Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern.