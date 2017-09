Senator: Verfassungsgericht soll Schweinehaltung überprüfen

Berlin könnte bundesweite Änderungen bei der Schweinehaltung erreichen. Und das, obwohl im Stadtstaat kaum Sauen im Stall stehen.

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will die Vorschriften zur Schweinehaltung in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Er habe dem Senat vorgeschlagen, einen Antrag auf eine Normenkontrollklage zu stellen, sagte Behrendt am Mittwoch.