Formfehler: Potsdamer Richter verwerfen Verordnung

Potsdam (dpa/bb) - Die 6. Kammer des Potsdamer Verwaltungsgerichts hat eine Verordnung des Landes über die Zuständigkeit bei bestimmten Asylklagen als nichtig eingestuft. Ursache sei, dass in der Verordnung nicht korrekt die Rechtsgrundlagen angegeben worden seien, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Konkret geht es um Asylklagen von Menschen aus Ländern, aus denen nur relativ wenige Flüchtlinge kommen.

Weil die Kammer in Potsdam die Verordnung in mehreren Eilverfahren verwarf, wird sie künftig solche Asylklagen nicht mehr an die beiden anderen Verwaltungsgerichte in Cottbus und Frankfurt (Oder) abgeben, sondern selbst bearbeiten. Nach Auskunft eines Sprechers wird die Potsdamer Kammer aber nicht gleichzeitig die Annahme von Klagen ablehnen, die Richter in Cottbus oder Frankfurt (Oder) an Potsdam abgeben, weil dafür strengere Gründe anzulegen seien.