Frau am Alex bedrängt: Helfer wird attackiert

Weil er einer Frau zur Hilfe kommen wollte, ist ein 23-jähriger Mann in der Nacht zum Mittwoch angegriffen worden. Die Frau wurde am Alexanderplatz auf Höhe der Wasserspiele von mehreren Männern bedrängt, wie die Polizei mitteilte. Als ein Passant ihr helfen wollte, griff die Gruppe ihn an. Der 23-Jährige wurde mit Pfefferspray attackiert, zu Boden geschlagen und am Boden getreten. Die fünf Täter flüchteten. Der Mann wurde vor Ort behandelt. Zuerst hatte die «B.Z.» auf ihrer Website über eine Auseinandersetzung am Alex berichtet.

Auf dem Alexanderplatz kommt es immer wieder zu Schlägereien, Überfällen und Diebstählen. Vergangenes Wochenende hatte es zwei Massenschlägereien mit acht Verletzten gegeben.

Letzte Änderung: Mittwoch, 13. September 2017 09:30 Uhr

Quelle: dpa

