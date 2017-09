dpa

Frau bestohlen: Taschendiebe festgenommen

Die Polizei Berlin hat in der Nacht zum Mittwoch zwei Taschendiebe festgenommen, die eine Frau bestohlen hatten. Die 30-Jährige war mit zwei Freundinnen am Kottbusser Tor (Berlin-Kreuzberg) unterwegs, als zwei Männer sie bedrängten und unter anderem umarmten, wie die Polizei mitteilte. Dabei stahlen sie der Frau ihren Geldbeutel. Die 30-Jährige bemerkte dies und forderte ihr Eigentum zurück. Einer der Täter kam der Aufforderung nach, danach flüchteten die beiden Männer. Erst dann bemerkte die Frau, dass das Geld aus ihrem Portemonnaie fehlte. Alarmierte Polizisten nahmen in der Nähe des Kottbusser Tors zwei Tatverdächtige im Alter von 29 und 33 Jahren fest.

Letzte Änderung: Mittwoch, 13. September 2017 08:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen