Start des Volksbegehrens für Videoüberwachung

Das lange geplante Volksbegehren für mehr Videoüberwachung in Berlin beginnt heute. Das Bündnis, das hinter dem Volksbegehren steht, startet auf dem Alexanderplatz mit der Sammlung von Unterschriften (11.00 Uhr). Dabei werden der frühere Bürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowsky (SPD), und Vertreter der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) sein.

Das Bündnis will 50 Orte mit viel Kriminalität durch Kameras der Polizei rund um die Uhr überwachen lassen. Der Beginn der Unterschriftensammlung hatte sich verzögert, weil das Bündnis für mehr Videoüberwachung etwas länger auf die vorgeschriebene amtliche Kostenschätzung zu dem Thema warten musste. Dieser Kostenbescheid des Senats wurde am Dienstag zuegstellt. Danach soll das Vorhaben 80 Millionen Euro in fünf Jahren kosten.