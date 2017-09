Goldener Riss im Boden: Mahnmal zum Terroranschlag

Es war eine schwierige Aufgabe. Das angemessene Gedenken an die Terroropfer in Berlin sollte sichtbar sein - aber nicht zu pompös. Nun fiel die Entscheidung.

Berlin (dpa/bb) - Ein goldener Riss im Boden Berlins soll künftig an die Todesopfer des islamistischen Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt erinnern. Die Entscheidung einer Jury für diesen Vorschlag fiel am Dienstag, wie der Senat mitteilte. Der Entwurf des Designerbüros Merz Merz GmbH & Co. KG sieht vor, dass der Riss einen Teil des Bodens auf dem Breitscheidplatz durchzieht und mit einer goldfarbenen Legierung aufgefüllt wird. Die Namen der Todesopfer und ihre Herkunftsländer sollen auf der Vorderseite der Stufen vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche stehen.