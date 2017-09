Hertha-Training ohne Rekik: Lazaro dabei

Zwei Tage vor der Europa-League-Premiere von Hertha BSC gegen Athletic Bilbao im Berliner Olympiastadion hat Verteidiger Karim Rekik mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt. Dafür am Dienstag zum ersten Mal dabei: Neuling Valentino Lazaro, der eine Außenband-Dehnung auskuriert hat. «Ich bin froh, endlich wieder mitmachen zu können», sagte der Offensivspieler aus Österreich, der am Mittwoch eventuell im Test gegen Herthas U23-Elf eingesetzt werden kann.

Trotz muskulärer Probleme, die ihn zur kurzfristigen Pause zwangen, dürfte Neuling Rekik am Donnerstag gegen Bilbao auflaufen können. «Ich glaube, es müsste gehen, aber das soll er selbst entscheiden», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai, der im ersten Europa-League-Spiel rotieren lassen will. Hertha, am Sonntag in Hoffenheim schon wieder in der Bundesliga gefordert, beginnt mit Thomas Kraft im Tor.