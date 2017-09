ADFC protestiert mit Fahrrad-Demo gegen schlechte Luft

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) will am kommenden Samstag (16. September) mit einer Kreisfahrt für bessere Luft in Berlin demonstrieren. Zudem wird gefordert, dass das Mobilitätsgesetz des Senats noch in diesem Jahr beschlossen wird. Die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffe würden fast überall in Berlin überschritten, teilte der ADFC am Dienstag mit. Die Verbesserung der Luft sei nur durch einen Ausbau von Fuß-, Rad- und öffentlichem Verkehr möglich. Für die Demonstration erwartet der ADFC rund 1000 Teilnehmer.

Die Fahrradfahrer machen sich um 14.00 Uhr am Brandenburger Tor auf den Weg und wollen nach 38 Kilometern Fahrt durch die Stadt um 17.00 Uhr wieder dort ankommen. An zahlreichen S- und U-Bahnhöfen können sich Demonstranten dem Zug anschließen.

Der Berliner Senat hat bereits einen Entwurf für ein Mobilitätsgesetz vorgelegt, das dem Radverkehr und öffentlichen Verkehrsmitteln Vorrang vor dem Auto gibt.

Letzte Änderung: Dienstag, 12. September 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen