Görke: Solidarpakt II muss weiter bestehen bleiben

Geld für den Neubau von Kitas und Straßen, das neue Kunstdepot der Schlösser-Stiftung, aber auch für die Sanierung der Klosteranlage Neuzelle: Die Millionen aus dem Solidarpakt flossen in viele Projekte. Mit den Mitteln konnte manche Finanzierungslücke geschlossen werden.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburg will einen Fortbestand des Solidarpaktes II auch nach 2020 erreichen. Strukturschwache Regionen in Ost wie West seien weiter auf das Geld angewiesen, betonte Finanzminister Christian Görke (Linke) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Dort legte er den aktuellen Fortschrittsbericht «Aufbau Ost» vor.