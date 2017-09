dpa

CDU: Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben

Brandenburg hat aus Sicht der oppositionellen CDU große Defizite im Bereich Digitalisierung. Die heutigen technischen Möglichkeiten würden «noch nicht mal ansatzweise» genutzt, kritisierte Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. Die Christdemokraten wollen daher beantragen, dass die Landesregierung im kommenden Jahr eine Strategie für die Digitalisierung der Verwaltung («E-Government») vorlegen muss. «Das Ziel ist, dass am Ende jeder Bürger ein sogenanntes Bürgerkonto bekommt», sagte Senftleben. In dieser elektronischen Akte könnten die Menschen dann zum Beispiel einsehen, wie weit ihre Anträge bearbeitet wurden.

Letzte Änderung: Dienstag, 12. September 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

