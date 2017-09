dpa

Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Treptow-Köpenick schwer verletzt worden. Der 59 Jahre alte Autofahrer hatte den Mann nach Angaben der Polizei am Dienstag beim Abbiegen in die Köpenicker Landstraße übersehen. Der 55-Jährige soll auf dem Radweg gefahren sein und an einer Ampel grün gehabt haben. Er knallte zunächst auf die Motorhaube und dann mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Wagens. Ein Krankenwagen brachte den Mann, der einen Helm trug, zur Behandlung ins Krankenhaus. Er schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

