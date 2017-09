Grüne pochen auf Zukunftsplan für Lausitz

Die oppositionellen Grünen im Brandenburger Landtag pochen weiter auf einen Masterplan für die Zukunft der Braunkohleregion Lausitz. Das Land solle mit Sachsen und dem Bund Verhandlungen über ein Abkommen zum Strukturwandel der Region führen, fordern sie in einem am Dienstag vorgelegten Antrag. Die energiepolitische Sprecherin der Grünen, Heide Schinowsky, warf der rot-roten Landesregierung vor, sich an der Kohle festzuklammern. Sollte die Koalition ihre Klimaziele senken oder sie zeitlich nach hinten schieben, wäre dies ein «Rückschritt» für den Klimaschutz. «Zugleich würde der Lausitz damit ein Bärendienst erwiesen.»

Letzte Änderung: Dienstag, 12. September 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

