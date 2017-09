dpa

Mann will Streit schlichten und wird bewusstlos geschlagen

Er wollte einen Streit zwischen Jugendlichen und einer Frau in Cottbus schlichten und ist dabei selbst bewusstlos geschlagen worden. Unbekannte Jugendliche attackierten den 38-Jährigen am Montag mit Fäusten, zudem bekam er mit einer Flasche einen Schlag auf den Kopf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann sei dabei zu Boden gegangen und sei kurzzeitig bewusstlos gewesen. Die jungen Leute flüchteten. Der 38-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Mann, der mit einer Begleiterin unterwegs war, hatte nach Polizeiangaben zuvor mitbekommen, wie drei unbekannte Jugendliche eine Frau in der Innenstadt angesprochen hatten und es zu einer lautstarken Auseinandersetzung kam.

Das Gebiet im Umfeld von Stadthalle und Puschkinpark ist in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz von Auseinandersetzungen gewesen. Die Polizei hatte daraufhin ihre Präsenz in den Abendstunden verstärkt.

