Praemium Imperiale an Rafael Moneo und Mikhail Baryshnikov

Stararchitekt Rafael Moneo (80) und Tanzikone Mikhail Baryshnikov (69) werden für ihr Lebenswerk mit dem Praemium Imperiale ausgezeichnet. Der höchste japanische Kunstpreis geht dieses Jahr zudem an die aus dem Iran stammende Künstlerin Shirin Neshat (60), den ghanaischen Bildhauer El Anatsui (73) und den senegalesischen Musiker Youssou N'Dour (57).

Das teilte Goethe-Institutspräsident Klaus-Dieter Lehmann am Dienstag in Berlin im Namen der Japan Art Association mit. Der renommierte Preis steht unter der Schirmherrschaft des japanischen Kaiserhauses. Er ist mit insgesamt gut 600 000 Euro dotiert und wird am 18. Oktober in Tokio verliehen.