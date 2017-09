Raubüberfall in Garage: Polizei sucht mit Bild nach Täter

Die Polizei fahndet in Berlin mit einem Bild nach einem Unbekannten, der in einer Tiefgarage einen 70-Jährigen ausgeraubt und verletzt haben soll. Der Täter habe den Mann am 27. August gegen 11 Uhr in der Garage des Hotels Amano Grand Central angesprochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er habe ihn zunächst in ein Gespräch verwickelt und dann versucht, ihm seine Tasche zu entreißen. Bei dem anschließenden Gerangel stürzte der 70-Jährige. Der Angreifer schlug ihm mehrmals auf den Kopf, verletzte sein Opfer dabei leicht und flüchtete mit der Beute. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Mann erkennen, sich zu melden.

Letzte Änderung: Dienstag, 12. September 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

