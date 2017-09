dpa

Berliner Funkturm öffnet mit leuchtendem Aufzug

Der Berliner Funkturm ist nach einer Sommerpause ab diesem Mittwoch wieder für Besucher geöffnet. Sichtbares Ergebnis der Wartungsarbeiten: Der Aufzug, der Besucher zur Plattform in 126 Metern Höhe bringt, leuchtet nun dank LED-Leisten an den Außenwänden weithin sichtbar in verschiedenen Farben. Auch das Innenleben des Aufzugs wurde modernisiert, wie die Messe Berlin am Dienstag mitteilte. Das Wahrzeichen im Westen Berlins wurde vor 91 Jahren eröffnet und hat seit seiner Einweihung zur 3. Funkausstellung 1926 mehr als 17,3 Millionen Gäste empfangen.

