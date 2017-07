Geldautomat in Lindenberg gesprengt

Unbekannte haben in Lindenberg (Oder-Spree) einen Geldautomat aufgesprengt. Ob sie dabei am frühen Montagmorgen Geld erbeuteten sei zunächst unklar gewesen, teilte die Polizei mit. Auch die Höhe des Schaden war noch nicht absehbar. Beamte des Landeskriminalamtes sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Letzte Änderung: Montag, 17. Juli 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

