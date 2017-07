«Kingdomino» ist Spiel des Jahres 2017

Berlin (dpa) - Das Legespiel «Kingdomino» ist das diesjährige «Spiel des Jahres». Eine Kritikerjury verlieh am Montag in Berlin die Auszeichung an den französischen Autor Bruno Cathala und Vertreter des Friedberger Verlags Pegasus Spiele. Bei «Kingdomino» bauen sich Spieler Königreiche auf und legen dazu wie bei «Domino» Plättchen aneinander. Das Spiel hebe das klassische «Domino»-Prinzip auf eine neue Ebene, erläuterte die Jury. Es sei flott zu spielen und schnell zu erlernen.

Prämiert wurde auch das «Kennerspiel des Jahres» für besonders anspruchsvolle Spieler. Hier fiel die Wahl auf «Exit», eine Spielereihe, bei der eine Gruppe gemeinsam verschlossenen Räumen entkommen muss. Dazu müssen die Spieler Rätsel lösen. Entwickelt hat «Exit» das Ehepaar Inka und Markus Brand, es ist im Stuttgarter Kosmos-Verlag erschienen.

Letzte Änderung: Montag, 17. Juli 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

