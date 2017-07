dpa

Duell der Diskusbrüder Harting: die Attraktion beim ISTAF

Das Duell der Diskus-Olympiasieger Robert und Christoph Harting wird am 27. August zum Highlight des 76. ISTAF im Berliner Olympiastadion. Die Brüder zählen zu den Attraktionen des Leichtathletik-Meetings in der Hauptstadt, zumal sie sehr selten gemeinsam in einem Wettkampf antreten. Dritter im Bunde ist ihr polnischer Dauerrivale Piotr Malachowski, teilten die Organisatoren des Internationalen Stadionfestes am Montag mit.

«Das ISTAF ist durch die Größe und die Innovationen natürlich immer nochmal ein Highlight zum Ende der Saison. Berlin ist meine Stadt, und ich freue mich immer sehr darauf, vor tausenden heimischen Fans werfen zu dürfen», betonte der fünfmalige ISTAF-Sieger Robert Harting, der sich - im Gegensatz zu Bruder Christoph - für die Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August) qualifiziert hat. «Vielleicht bringe ich ja sogar eine Medaille mit», sagte der Olympiasieger von 2012 und dreimalige Weltmeister.

Christoph Harting hatte vor gut einer Woche bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt das WM-Ticket verpasst. Der 27-Jährige vom SCC Berlin kam als Vierter nicht über 62,51 Meter hinaus und blieb damit deutlich unter den geforderten 65 Metern. Die WM war für den Rio-Olympiasieger gelaufen, die Saison noch lange nicht. «Das Erlebnis ISTAF spricht für sich», meinte Christoph Harting. «Ich freue mich jetzt schon auf die aufgeheizte Stimmung und den Wettkampf.»

