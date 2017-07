Ein Toter und 90 Verletzte bei Unfällen am Wochenende

Auf Brandenburgs Straßen ist am Wochenende ein Mensch gestorben, 90 weitere sind verletzt worden. Ein Motorradfahrer verunglückte tödlich. Der 32-Jährige war am Samstagvormittag nach Polizeiangaben auf einer Landstraße bei Groß Döbbern (Spree-Neiße) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch am Unfallort. Warum der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar.

Insgesamt zählte die Potsdamer Leitstelle von Freitag bis Sonntag 510 Unfälle.

Letzte Änderung: Montag, 17. Juli 2017 09:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen