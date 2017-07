Feuerwehr löscht Auto am Filmset

Die Berliner Feuerwehr hat am frühen Montagmorgen bei Dreharbeiten zu einem Film in Kreuzberg einen Brand löschen müssen. In der Halle in der Melchiorstraße stand ein Wagen in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Unklar war zunächst, ob der Brand geplant war und außer Kontrolle geriet - oder ob die Pyrotechnik versehentlich angefangen hatte zu brennen. Der Wagen hätte bei Dreharbeiten zerstört werden sollen. Eine Filmproduktionsfirma hatte das Gelände für Aufnahmen gemietet. Verletzt wurde niemand.

Letzte Änderung: Montag, 17. Juli 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen