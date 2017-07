Verdi ruft erneut zu Warnstreik im Einzelhandel auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft für diesen Montag erneut zu einem Warnstreik im Einzelhandel in Brandenburg auf. Streikschwerpunkt sei diesmal Oranienburg, teilte die Gewerkschaft am Sonntagabend mit. Beschäftigte aus Filialen der Unternehmen Kaufland, H&M, Zara, Esprit und Penny sind dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. In den vergangenen Wochen war es immer wieder zu Warnstreiks gekommen - Verdi und der Handelsverband HBB konnten sich bisher nicht einigen. Verdi fordert unter anderem, dass Sonderzahlungen an Beschäftigte an das Berliner Niveau angeglichen werden. Die nächste Verhandlungsrunde für Brandenburg ist für den 20. Juli geplant.

Quelle: dpa

