dpa

Landgericht verhandelt wegen Brandanschlags in Jüterbog

Vor dem Landgericht Potsdam wird von morgen an der Brandanschlag auf ein Heim für Flüchtlinge in Jüterbog (Teltow-Fläming) aufgearbeitet. Ein damals 20-jähriger hatte gestanden, in der Nacht zum 1. Oktober vergangenen Jahres zwei Brandsätze auf das Heim für minderjährige Flüchtlinge geworfen zu haben. Als Motiv gab der Mann eine fremdenfeindliche Gesinnung an. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord. Das Feuer war gelöscht worden, bevor Menschen zu Schaden kamen. Für den Prozess sind zunächst sechs Verhandlungstage anberaumt.

Letzte Änderung: Sonntag, 16. Juli 2017 19:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen