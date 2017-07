Union will Schösswendter schnell integrieren: 5:1 in Halle

Der sechste Neue erhöht beim 1. FC Union weiter den Konkurrenzkampf. Der 1,93 Meter große Österreicher Schösswendter könnte in der Innenverteidigung für neue Qualität sorgen. Die verbleibenden zwei Wochen bis zum Saisonstart sollen zur Integration reichen.

Berlin (dpa) - Das Zweitliga-Team des 1. FC Union nimmt immer mehr Gestalt an. Christoph Schösswendter, der sechste Neue bei den Berliner Fußballern, soll jetzt schnell integriert werden. Probleme sieht Trainer Jens Keller dabei nicht: «Bei unserer Mannschaft ist es nicht so schwer, sich einzugliedern. Wir haben eine sehr gute Gemeinschaft.» Routinier und Abwehrhüne Schösswendter, der am Sonntag seinen 29. Geburtstag feierte, kommt von Rapid Wien und erhält bei den «Eisernen» einen Zweijahresvertrag.