dpa

Feuerwehr begeistert Besucher bei Erlebnistag

Tausende Berliner haben am Sonntag den Tag der offenen Tür der Berliner Feuerwehr besucht. In Anwesenheit von Innensenator Andreas Geisel (SPD) legten zunächst 218 junge Feuerwehrleute ihren Eid für die Berufsfeuerwehr ab. Anschließend demonstrierte die Feuerwehr in diversen Vorstellungen Lösch- und Rettungseinsätze und führte den Besuchern verschiedenes Gerät und Fahrzeuge aus ihrem Fuhrpark vor. Trotz nieseligem Wetter war der Aktionstag gut besucht. Die Feuerwehr rechnete damit, dass insgesamt, wie im Vorjahr, zwischen 20 000 und 25 000 Schaulustige den Erlebnistag in Charlottenburg besuchten.

Letzte Änderung: Sonntag, 16. Juli 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

