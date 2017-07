dpa

Wasserbüffel kreuzen Bundesstraße

Jüterbog (dpa/bb) - Eine Herde Wasserbüffel auf einer Bundesstraße hat am Samstag Autofahrer bei Jüterbog im Landkreis Teltow-Fläming aufgeschreckt. Bei der Polizei gingen am Morgen gleich mehrere Anrufe besorgter Bürger ein, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte.

Die Beamten fanden dann tatsächlich 16 Wasserbüffel. Die Tiere hatten sich offensichtlich selbstständig von einer angrenzenden Farm verabschiedet, um auf Wanderschaft zu gehen. Die Herde konnte anschließend ohne Schäden wieder auf die Farm zurückgetrieben werden.

Wasserbüffel werden in Asien zum Pflügen von Reisfeldern eingesetzt, in Europa werden die Tiere unter anderem wegen des Fleisches und für Büffelmozzarella gehalten.

