30 Passagiere verpassen Flüge in Schönefeld

Am Flughafen Schönefeld haben am Sonntag knapp 30 Passagiere wegen Verzögerungen bei den Sicherheitskontrollen ihre Flüge verpasst. Grund dafür seien Personalengpässe bei der zuständigen Sicherheitsfirma gewesen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers BER auf dpa-Anfrage. «Wir bedauern diesen Zwischenfall sehr, so etwas darf nicht passieren», sagte der Sprecher. «Wenn jemand im Dienstplan steht, gehen wir davon aus, dass er auch kommt.»

Die Passagiere hätten nach Faro, Barcelona und Malaga fliegen wollen. Betroffene sollten sich für Entschädigungen an ihre Fluggesellschaften wenden. Ob die Reisenden auf andere Maschinen umgebucht werden konnten, war zunächst unklar. Ein Betroffener berichtete, dass am Flughafen nur Ersatzflüge drei Tage später angeboten worden seien.

