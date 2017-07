Mentalität und Charakter: Dardai sieht gute Grundlagen

Ab Montag kann Hertha-Trainer Pal Dardai mit seinem kompletten Kader arbeiten, sieht man von einigen angeschlagenen Akteuren ab. Mit der bisherigen Vorbereitung ist der Ungar zufrieden: Vor allem Mentalität und Charakter stimmen. Die Tests in Erfurt und Jena wurden gewonnen.

Erfurt (dpa) - Das Traumtor von Routinier Salomon Kalou in Erfurt passte zur derzeitigen Stimmung bei Hertha BSC. Nach der harten Vorbereitungswoche in Bad Saarow und dem Abstecher zum Mediencup nach Thüringen ist Chefcoach Pal Dardai in positiver Erwartung und sieht gute Grundlagen für die neue Saison. Für die Müdigkeit nach dem Trainingslager laufe es schon gut, auch wenn noch etwas Dynamik fehle, bemerkte der Ungar nach dem 3:0-Sieg im Test beim Drittligisten Rot-Weiß Erfurt.