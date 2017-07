Hertha BSC gewinnt Test bei Rot-Weiß Erfurt

Erfurt (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am Samstagabend ein Testspiel im Rahmen des ersten Thüringer Mediencups beim Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt mit 3:0 (2:0) gewonnen. Vor 3891 Zuschauern im Steigerwaldstadion erzielten Vedad Ibisevic (29. Minute), Solomon Kalou (38.) und Valentin Stocker (57.) die Tore für den Europa-League-Teilnehmer.

Die Elf von Pal Dardai, die noch ohne die am Montag zurück erwartenden Confed-Cup-Gewinner Marvin Plattenhardt sowie die U21-Europameister David Selke und Mitchel Weise antrat, war erwartungsgemäß von Beginn an dominierend. Ibisevic (9.) hatte die erste große Chance, schoss jedoch freistehend aus sieben Metern am Tor vorbei. Zwanzig Minuten später machte er es besser und traf im Nachschuss aus Nahdistanz zur Berliner Führung. Kalou erhöhte mit herrlichem Schuss von der Strafraumgrenze in den Winkel auf 2:0.