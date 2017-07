Polizei findet zufällig Serientäter

Etwa 60 Mal haben Gerichte schon angeordnet, einen 35-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen - nun ist es der Polizei mehr oder weniger zufällig gelungen. Beamte hätten das Auto des Mannes am Samstagmorgen in Schöneberg erkannt und ihn festgenommen, teilte die Polizei mit. Er hatte diverse Ordnungswidrigkeiten begangen, dafür aber nie die Strafen bezahlt. Rund 60 Vorführungsbefehle konnten nicht vollstreckt werden, da der Mann offenbar nie zu Hause war.

Insgesamt belaufen sich seine Strafen auf momentan 7000 Euro. Die konnte er nicht zahlen und muss die Strafe nun als Ersatzhaft im Gefängnis absitzen. Da die Polizei ihn beim Autofahren fasste, einer seiner zahlreichen Vergehen aber in einem Fahrverbot mündete, wartet nun schon das nächste Ermittlungsverfahren auf den 35-Jährigen.

Letzte Änderung: Samstag, 15. Juli 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

