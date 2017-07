Flugzeuge in Schönefeld wechseln Startbahn

Erst vor zwei Jahren wurde die Nordbahn auf dem Flughafen Schönefeld saniert. Jetzt wird sie schon wieder gesperrt. Mit der Start- und Landebahn ist alles in Ordnung. Aber ganz in der Nähe wird gebaut.

Schönefeld (dpa/bb) - Auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld ändern sich am Sonntag vorübergehend die Abflugrouten. Die Flugzeuge starten und landen bis 28. Oktober auf der Südbahn, die Nordbahn wird in dieser Zeit nicht genutzt, wie die Flughafengesellschaft mitteilte. Der Grund dafür ist der Bau von zusätzlichen Rollwegen und Halteplätzen an der Nordbahn. In den mehr als drei Monaten bis Ende Oktober werden die Einwohner von Dahlewitz und des südlichen Blankenfelde im Kreis Teltow-Fläming stärker mit Fluglärm belastet. Die Menschen in Mahlow bekommen hingegen weniger Krach ab.