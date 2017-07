dpa

Senftleben gibt SPD Schuld an Großflughafen-Verzögerungen

Brandenburgs CDU-Landeschef Ingo Senftleben hat der SPD die Hauptschuld an den jahrelangen Verzögerungen beim Großflughafen BER gegeben. «Die SPD hat das Projekt gegen die Wand gefahren», sagte Senftleben am Samstag bei einem Landesparteitag der CDU in Schönefeld bei Berlin. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke oder auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) hätten sich an dem Flughafen ein Hausverbot verdient.

Eigentümer des Flughafens sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund. Auf dem Parteitag will die CDU einen neuen Landesvorstand wählen. Es wird damit gerechnet, dass der seit 2015 an der Spitze der Partei stehende 42 Jahre alte Senftleben in seinem Amt bestätigt wird.

