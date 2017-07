dpa

Volksbühne statt Notunterkunft auf Tempelhofer Feld

Berlins größte Notunterkunft für Flüchtlinge in den Hangars am Flughafen Tempelhof wird im September geschlossen. «Derzeit leben noch rund 300 Geflüchtete dort. Für das Ankunftszentrum wird nach einer Ersatzlösung an einem anderen Ort gesucht», sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales der Deutschen Presse-Agentur. Die Hangars sollen anschließend vom landeseigenen Gebäudebetreiber Tempelhof Projekt GmbH vermarktet werden. Als Nachnutzung sind unter anderem Theatervorführungen der Volksbühne Berlin geplant. Auch andere Notunterkünfte werden in Zukunft wieder andere Funktionen erfüllen.

