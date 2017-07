dpa

CDU wählt Senftleben erneut zum Landesvorsitzenden

Die Brandenburger CDU hat ihren Landeschef Ingo Senftleben mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Ein Landesparteitag in Schönefeld wählte den 42-Jährigen am Samstag mit 172 Stimmen. 23 Delegierte stimmten mit Nein, 2 enthielten sich. Damit erhielt Senftleben rund zehn Prozentpunkte mehr Stimmen als 2015. In seiner Bewerbungsrede hatte er vor allem die SPD, die die rot-rote Regierung in Brandenburg anführt, scharf angegriffen.

Die Christdemokraten planen auch eine Satzungsänderung, mit der die Rechte der Mitglieder innerhalb der Partei gestärkt werden sollen. Zudem sollen Frauen stärker in Spitzenpositionen gebracht werden. Im Landtag ist die CDU die größte Oppositionspartei.

Letzte Änderung: Samstag, 15. Juli 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen