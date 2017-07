dpa

Mutmaßliche Dealerbande festgenommen

Eine scharfe Schusswaffe, mehrere tausend Euro Bargeld und 1,5 Kilo Marihuana: Bei Durchsuchungen in Neukölln hat die Polizei eine mutmaßliche Dealerbande ausgehoben. Die Ermittler hätten im Rahmen der Aktion am Donnerstag drei Männer im Alter von 26 bis 34 Jahren festgenommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie sollen laut Zeugenaussagen im Bereich des S-Bahnhofs Köllnische Heide Drogen verkauft haben. Als Zentrale und Vorratsbunker nutzten sie offenbar eine der durchsuchten Wohnungen in der Drosselbartstraße. Das Trio erwartet nun Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.

Letzte Änderung: Freitag, 14. Juli 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

