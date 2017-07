dpa

Rekordwert bei Auszahlungen für Agrarumweltprogrammen

Rund 46,5 Millionen Euro sind in Brandenburg in den vergangenen Wochen zur Umsetzung von Agrarumweltprogrammen ausgezahlt worden. Das Geld war 2016 bewilligt worden. Im Vorjahr seien es rund 45 Millionen Euro gewesen, teilte Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Freitag mit.

Der ökologische Landbau werde mit rund 24,7 Millionen Euro unterstützt, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen mit rund 17,8 Millionen Euro und für den Ausgleich von Nutzungseinschränkungen in den Natura-2000-Gebieten weitere 3,8 Millionen Euro.

Das meiste Geld ging nach den Angaben an Bio-Bauern. Sie konnten Förderungen aber auch öffentliche Gelder für den Ökolandbau in Anspruch nehmen. Mit 145 812 Hektar habe die Fläche des ökologischen Landbaus den höchsten Wert erreicht.

Landwirte, die Grünland besonders extensiv bewirtschaften und auch auf chemisch-synthetische Düngemittel verzichten, erhalten 140 Euro Prämie. Werden Flächen mit Schafen und Ziegen auf extensiv genutztem Grünland zur Pflege eingesetzt, gibt es 50 Euro je Hektar. An Landwirte im Spreewald fließen rund 170 000 Euro, die die typische Landschaft erhalten.

