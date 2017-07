Medienbericht: Dekra soll Lausitzring kaufen

Der Lausitzring in Südbrandenburg soll nach Informationen des rbb an die Prüfgesellschaft Dekra verkauft werden. Auf dpa-Anfrage wollten beide Seiten am Freitag zu dem Medienbericht keinen Kommentar abgeben und verwiesen stattdessen auf eine Pressekonferenz am Montag (17. Juli) an der Motorsport-Anlage in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz). Dekra betreibt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Eurospeedway seit 2003 ein Testcenter, bei dem es unter anderem um Typ-Prüfungen bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge und Bauteile geht. Es gibt dort auch eine Teststrecke.

