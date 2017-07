dpa

Salzmannschule bei Englisch-Filmwettbewerb erfolgreich

Mit ihrem Kurzfilm «Stratford‘s Next Topmodel» haben Schüler der Salzmannschule in Schnepfenthal (Kreis Gotha) einen ersten Platz im Englisch-Filmwettbewerb «ShakePics» erreicht. Die zehn Schüler der 9. und 10. Klasse des Staatlichen Sprachengymnasiums überzeugten in ihrer Altersklasse mit der Adaption und gleichzeitiger gelungenen Parodie auf eine Castingshow, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Sie gewannen 2000 Euro für ihre Klassenkasse.

Der Cornelsen Verlag und die Shakespeare Company Berlin hatten Englischlernende bundesweit zu dem Wettbewerb aufgerufen. Die Dramen über Macht, Intrigen, Moral oder Liebe von William Shakespeare würden auch nach mehr als vier Jahrhunderten Jugendliche anziehen und zu neuen Arbeiten inspirieren, hieß es. Insgesamt wurden 48 Kurzfilme eingereicht.

