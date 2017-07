Zoll vernichtet 870 gefälschte Europaletten

Das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) hat am Freitag 870 gefälschte Europaletten vernichten lassen. Die Holzkonstruktionen landeten bei einer Frankfurter Recyclingfirma in einem riesigen Schredder, der die Paletten zerkleinerte, wie die Behörde mitteilte. Die Reste sollen als Brennholz genutzt werden. Die Fälschungen stammen nach Angaben des Hauptzollamtes aus einer Beschlagnahmung im Frühjahr dieses Jahres.

Eine deutsche Firma habe die hölzernen Stapel- und Transporthilfen bei einer Firma in Weißrussland bestellt und dann bei der Einfuhr beim Hauptzollamt angemeldet, sagte eine Zollsprecherin. Den Zöllnern sei die Fälschung aufgefallen, weil die Paletten falsch beschriftet waren.

Nach der Beschlagnahmung der Fälschungen sei der Markenrechtsinhaber informiert worden, sagte die Zollsprecherin. Er hatte die Vernichtung der Holz-Plagiate verfügt. Die Kosten dafür würden der Firma aus Weißrussland als Verursacher in Rechnung gestellt.

Mitarbeiter des Frankfurter Hauptzollamtes hatten im vergangenen Jahr 28 Fälle von Markenpiraterie an der deutsch-polnischen Grenze aufgedeckt. Dabei handelte es sich um gefälschtes Parfüm, Sportschuhe und Bekleidung. Herstellerland war in den meisten Fällen China. Die gefälschten Produkte werden in aller Regel vernichtet.