Traumaambulanz für Opfer von Gewalttaten wieder geöffnet

Nach einer Vergewaltigung oder einer schweren Körperverletzung benötigt das Opfer schnell und unbürokratisch Hilfe. Betroffene können sich nun wieder an die Traumaambulanz in Potsdam wenden.

Potsdam (dpa) - Ob häusliche Gewalt, Raubüberfall oder Vergewaltigung: Für Opfer von Gewalt- oder Sexualdelikten bietet die Traumaambulanz in Potsdam wieder Akut- und Kurzzeitpsychotherapien an. Die Wiedereröffnung der Ambulanz wird durch eine Förderung aus Lottomitteln des Landes in Höhe von rund 8300 Euro ermöglicht. Justizminister Stefan Ludwig (Linke) überreichte am Freitag in den Räumen der Opferberatung in Potsdam eine entsprechende Förderurkunde, wie das Ministerium mitteilte. Die Traumaambulanz war 2012 als Modellprojekt gestartet und musste im Sommer 2016 schließen.