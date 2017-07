Einweg-Kaffeebecher adé? Berlin setzt auf Eigeninitiative

Die Pappbecher für den Kaffeegenuss unterwegs waren vor ein paar Jahren noch eine Art Modeaccessoire. Inzwischen sind sie zum Symbol der Wegwerfkultur geworden. Berlin als Pendler-Hauptstadt will nicht länger wegsehen.

In einem zweiten, noch nicht terminierten Schritt soll in Berlin auch ein einheitliches Mehrwegbecher-Pfandsystem kommen. So könnten Kunden zum Beispiel einen Kaffee an der Tankstelle kaufen und den Becher später im Café wieder abgeben. Bislang hatte es diese Möglichkeit in Berlin lokal in einigen Cafés in Kreuzberg und Neukölln gegeben. Ein neuer Akteur, die Recup GmbH, hat aber parallel zur Senatsinitiative seinen Start in Berlin angekündigt: für den 17. Juli. Das Unternehmen bietet in Rosenheim und München schon Mehrweg-Pfandsysteme an.