Hertha startet in zweite Vorbereitungsetappe

In Thüringen gibt es für Hertha BSC die ersten Wettkämpfe nach dem Grundlagen-Training. Es geht um «langsam reinfühlen». In der kommenden Wochen sind auch die deutschen Nationalspieler zurück.

Berlin (dpa) - Nach dem ersten Trainingslager geht Hertha BSC am Wochenende in die zweite Vorbereitungsphase für die neue Saison. Nachdem in Bad Saarow vor allem die athletische Grundlagen gelegt wurden, soll jetzt beim Berliner Fußball-Bundesligisten in den ersten Wettkämpfen Technik und auch weiterhin der Teamgeist im Vordergrunde stehen. «Dort hast du schon Passen unter Druck. Mit den Freundschaftsspielen geht es los, der Gegner will auch gewinnen. Der Gegner wird uns auch weh tun. Du musst dich langsam reinfühlen», erklärte Hertha-Trainer Pal Dardai.

Der Europa-League-Teilnehmer tritt am Wochenende beim Thüringer Mediencup an. Gegner und Gastgeber ist am Samstag (19.00 Uhr) Drittligist Rot-Weiß Erfurt. Am Sonntag (15.30 Uhr) folgt ein Spiel beim ehemaligen Europacup-Finalisten FC Carl Zeiss Jena, der wieder in die 3. Liga aufgestiegen ist. «Es gibt keine großen taktischen Aufgaben. Ich werde zwei Mannschaften zusammenstellen», kündigte der Hertha-Coach an. Die erste soll in Erfurt 60 Minuten spielen, die zweite 30 Minuten. «Den nächsten Tag ist es umgekehrt», sagte Dardai.

Am Montag werden auch Confed-Cup-Sieger Marvin Plattenhardt sowie die U21-Europameister Davie Selke und Mitchell Weiser in Berlin zurückerwartet. Niklas Stark, ebenfalls beim U21-Sieg in Polen dabei, muss mit einem Rippenbruch in der Reha-Abteilung arbeiten. Eine Pause müssen auch Jordan Torunarigha (Fußblessur) und Ersatztorwart Dennis Smarsch (Bänderdehnung im Knie) einlegen.

Seinen im Sommer erfolgreichen Nationalspielern wird Dardai keine Sonderrollen einräumen. «Wenn jemand Europameister war, kann er nicht hierher kommen und denken: 'Ach wie schön ist das.' Da müssen sie wieder hart arbeiten. Der Erfolg ist eine schöne Momentaufnahme. Und wir sind alle stolz. Aber da darfst du nicht in der Sonne liegen», betonte der Ungar. Die Hierarchie im Team werde sich ohnehin nicht viel verändern: «Sie kommen nicht zurück und sind gleich Chef.»

