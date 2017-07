dpa

U-Bahnaufsicht attackiert

Eine Unbekannte hat in Berlin eine BVG-Mitarbeiterin mit Tritten und Schlägen attackiert. Die 54-jährige Bahnhofsaufsicht war am frühen Freitagmorgen am U-Bahnhof Alt-Tegel im Einsatz. Dort sprach sie nach Polizeiinformationen fünf Teenager an, die für Unruhe sorgten. Daraufhin soll ein Mädchen die Sicherheitskraft angegriffen haben. Nachdem die Frau den BVG-Notruf aktiviert hatte, flohen die Jugendlichen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und hat Videomaterial sichergestellt. Ob die BVG-Mitarbeiterin verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Schwer verletzt sei sie in jedem Fall nicht, hieß es.

Letzte Änderung: Freitag, 14. Juli 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen